"لافروف" يدعو ألمانيا للكف عن تسييس قضية نافالني

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الألماني هايكو ماس، للكف عن تسييس قضية أليكسي نافالني.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب محادثة هاتفية بين الوزيرين، أن لافروف شدد على أن الجانب الروسي لا يستطيع أن يكتفي بالإشارات إلى "استقلال" السلطات القضائية، والتذرع بضرورة التنسيق مع نافالني نفسه أو مع أقاربه وأصدقائه وعرقلة حصول الأطباء والمختصين الجنائيين الروس على المواد المتوفرة في ألمانيا حول مرض نافالني وعلاجه.

وأضاف البيان: "استخدام الجانب الألماني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا ينبغي أن يكون عقبة أمام التعاون الثنائي البناء في إطارها، وعبر القنوات القانونية المعترف بها وفقا لالتزامات الأطراف بالاتفاقية الأوروبية لعام 1959 للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والبروتوكولات الملحقة بها".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن لافروف وماس اتفقا على مواصلة الحوار حول هذه القضايا وغيرها على جدول الأعمال الروسي الألماني.