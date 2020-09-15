نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر: حملة "ترامب" الانتخابية تستخدم صورة أسلحة روسية في الإعلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر في شركة "روستيخ"، إن جمال الأسلحة الروسية، ربما ما كان السبب في استخدامها عن طريق الخطأ، من قبل مقر حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإعلانات خلال الحملة الانتخابية

وأضاف المصدر: "من الواضح أن سبب هذا خطأ، هو جمال الأسلحة الروسية. ربما كان مصمم الإعلان معجبا جدا بهذه الأسلحة، لدرجة أنه نسي التحقق من بلد المنشأ. ومع ذلك ، فهو بالتأكيد على قدر كبير من الذوق، ونأمل ألا يعاقب بشدة على تصرفه".

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في يوم الاثنين، قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن حملة دونالد ترامب الانتخابية، استخدمت صورة طائرات وبنادق آلية روسية، في حملتها الدعائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

وأضافت الصحيفة، أن الحديث يدور عن إعلان على الإنترنت، تم عرضه على المستخدمين في الولايات المتحدة في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر. وفيه ظهرت مجموعة من العسكريين المسلحين، وحلقت خلفهم ثلاث طائرات. كتب على الصورة: "ادعموا قواتنا".

وأكد مختصون قابلتهم الصحيفة أن الطائرات في الصورة، ليست أمريكية، بل طائرات ميغ 29 روسية الصنع، وفي أيدي الجنود بنادق آلية من طراز AK-74.