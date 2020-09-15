"بايدن": "ترامب" يكذب على الأمريكيين

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أحمد جودة - القاهرة - وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، بـ"الكاذب"، مشيرا إلى أنه لا يخبر الأمريكيين الحقيقة.

وكتب، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "دونالد ترامب ليس مسؤولا عن ظهور فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لكن فشله في الاستجابة للوباء وكذبه على الشعب تسبب في وفاة أكثر من 190 ألف شخص".

ونشر بايدن، فيديو يرصد تناقص مواقف ترامب العلنية مع رؤيته الخاصة لخطر فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان يصف الفيروس بالخرافة في العلن، بينما يصفه بالوباء القاتل، عندما يكون بعيدا عن الإعلام.

وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، يوم 24 أغسطس/ آب، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية، بينما أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

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ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".