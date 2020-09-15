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الكشف عن موعد توفير لقاح كورونا لكل سكان العالم

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دوت الخليج -
الكشف عن موعد توفير لقاح لكل سكان العالم
أكد أدار بونوالا، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، يوم "الاثنين"، إن لقاح كورونا لن يكون جاهزاً لكل دول العالم حتى نهاية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي في حوار مع صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه يتفهم رغبة العالم في "أنباء متفائلة" بشأن لقاح كورونا، مضيفا "لكن الواقع أن شركات الأدوية ليست قريبة من إنتاج لقاح على النطاق الهائل المطلوب". بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "شركتي ملتزمة بإنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا، لكن العالم قد يحتاج 15 مليار جرعة".

وذكر بونوالا "سيستغرق الأمر ما بين 4 و5 سنوات حتى يتم تلقيح العالم بأسره".

وتعمل شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم بطاقة كبيرة من الموارد لإيجاد لقاح للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 920 ألف شخص حول العالم وأصاب ما يقرب من 30 مليونا.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية وفي وقت سابق، إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء.
( وكالات)

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