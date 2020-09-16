قرار لمجلس الأمن بتعيين مبعوث جديد في ليبيا

في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، قرر المجلس تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا،وفق ماذكرت شيكة آر تي.
قال جوتيريش: "مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض".
وأضاف: "لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة" في إشارة منه إلى تركيا التي تعهدت باستمرار دعم الوفاق.
واقترح جوتيريش بشكل غير رسمي بديلا، لكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة، ووافق مجلس الأمن الدولي على الاقتراح.
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