نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يدعو للاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الثلاثاء مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور. وتضمن المرسوم الرئاسي أيضاً تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام. يذكر أن البرلمان الجزائري صادق في الأيام الماضية على مشروع تعديل الدستور، المحطة الأخيرة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.

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