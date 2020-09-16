نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 وفاة و238 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1632. وأعلن جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في البيان الصحافي اليومي، رصد 238 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى 48734.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 12 وفاة و238 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.