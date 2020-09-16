روبيان الكيس بنكهة فريدة وطريقة سهلة

يعد الجمبري من ألذ وأفخم المأكولا البحرية على الإطلاق ويحضر بعدة طرق منها المشوي والمقلي وهناك أيضاً وصفة روبيان الكيس حيث يستخدم كيس نايلون في تحضيره في صينية في الفرن وهي وصفة لذيذة للغاية تجعل للجمبري طعم لا يقاوم ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة والخطوات بالتفصيل. روبيان الكيس المقادير اللازمة لتحضير الجمبري: كيلو واحد من الجمبري أو الروبيان الجمبو الكبير.

مائة جرام من الزبدة.

أربع فصوص كبيرة من الثوم.

حبوب من الذرة الطازجة الصفراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الثوم البودر.

ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج. خطوات تحضير روبيان الكيس: أذيبي الذبدة في طاسة على النار. افرمي الثوم ليصبح ناعم ثم شوحيه على النار مع الزيت. أضيفي التوابل من ملح وفلفل أسود وبصل بودر والثوم البودر والبابريكا والأوريجانو والبابريكا والشطة وقلبي. أضيفي نصف كمية عصير الليمون إلى المكونات وقلبي جيداً ثم اتركيه لمدة دقيقتين. ضعي كمية من الماء في طنجرة على نار متوسطة واتركيها حتى تغلي. نظفي الجمبري وانجعي كيس الرمال منه ثم اسلقيه في الماء المغلي مع حبات الذرة. أضيفي المتبقي من عصير الليمون واتركي المكونات لمدة ثلاث دقائق في الماء. قومي بتصفية الجمبري والذرة من الشوربة واحتفطي بها جانباً. شوحي الجمبري مع الذرة في طاسة على النار مع خليط الزبدة والتوابل السابق إعداده. أضيفي نصف كوب من الشوربة وقلبي. قومي بوضع جميع المكونات معاً في كيس بلاستيكي يتحمل الحرارة ثم ضعي روبيان الكيس في صينية. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 200 درجة مئوية مربع ساعة ثم قدميه. روبيان الكيس المقادير اللازمة لتحضير الجمبري:

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