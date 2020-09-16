مصرية الجنسية.. القبض على زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري ، اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا .

وكشف المسماري عن أنه تم القضاء على 9 إرهابيين، واعتقال 2 من النساء واحدة منهما "زوجة أبو عبدالله" أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، والذي تم قتله.

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وأوضح أن زوجة الخليفة الجديد لتنظيم داعش تحمل الجنسية المصرية، ووصلت ليبيا في أول يناير الماضي، واسمها نجلاء محمود عفيفي حسين، مضيفا أنها كانت زوجة داعشي سابق كان في تنظيم بيت المقدس ولديها ابنان، وجميعهم مسجونون.

وأشار المسماري إلى أن السيدة المصرية لا تعرف الاسم الحقيقي لأمير تنظيم داعش المقتول.

وعن الـ9 الذين قتلوا خلال عملية استهدفت خلية تنظيم داعش في مدينة سبها جنوب ليبيا، أكد المسماري أن منهم 2 يحملون الجنسية الليبية و3 سعوديين إضافة إلى واحد مصري وآخر نيجيري، بالإضافة إلى عنصر من ساحل العاج.