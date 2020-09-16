نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب لـ ملك البحرين: السلام يضمن تحقيق هذا الأمر في المقال التالي
وقال "ترامب"، إن البحرين اتبعت نهج السلام الذي سيشجع الجميع، لافتا إلى أن السلام يضمن الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
من جانبه، شدد "بن عيسى"، على أن السلام خيار استراتيجي لبلاده، مضيفا: "نهجنا يقوم على التفاهم والاحترام والتعايش بين الشعوب".
وثمن ملك البحرين يثمن دور الرئيس ترمب لدفع جهود إحلال السلام.
هذا، ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.
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