مادونا تكتب وتخرج فيلما عن "مادونا"

أعلنت استديوهات "يونيفرسال بيكشرز"، الثلاثاء، أن نجمة موسيقى البوب مادونا ستقوم بإخراج وتشارك في كتابة فيلم عن حياتها لحساب الاستديوهات.
وأضافت "يونيفرسال بيكشرز" أن مادونا ستتشارك في هذا السيناريو مع ديابلو كودي كاتب سيناريو فيلم "جونو" الحاصل على جائزة أوسكار.
وتعد مادونا صاحبة أكثر الأغاني مبيعا في العالم على الإطلاق، حيث بلغ الحجم العالمي لمبيعاتها 335 مليون تسجيل.
وشاركت مادونا خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 50 عاما في عدة أفلام من بينها (إيفيتا) و"دوري خاص بهن" (إيه ليغ أوف ذير أون) وأخرجت وكتبت فيلم (دبليو.ئي) في 2011 عن التخلي عن العرش في بريطانيا في الثلاثينات.
وقالت مادونا في بيان "أريد أن أنقل هذه الرحلة الرائعة في الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة وإنسانة تحاول شق طريقها في هذا العالم".
وأضافت أن تركيز الفيلم " سيكون دائما موسيقيا".
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