جرعة تفاؤل.. موجة كورونا الثانية أقل خطورة

وسط تحذيرات من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ يرى مسؤولون حكوميون في بريطانيا، أن تلك الموجة لن تكون بنفس السوء مثل الأولى، مع دخول البلاد مرحلة أفضل في احتواء الوباء وعلاجه.

وتنقل صحيفة "ديلي ميل" عن مجموعة من الخبراء، تأكيدهم أن عمليات الإغلاق المحلية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والاختراقات الطبية؛ ستقلل بشكل كبير من معدل الوفيات نتيجة فيروس كورونا وعدد حالات الإصابة.

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وأشارت إلى توقعات العلماء بأن لقاح لعلاج كورونا قد يكون متاحا خلال الربيع المقبل، مضيفة أن العلامات المبكرة أيضا تشير إلى أن أي تفشي للإنفلونزا سيكون أقل حدة مما كان عليه في السنوات السابقة.

ورغم ذلك، يتوقع المسؤولون الحكوميون في بريطانيا أن الأشهر الستة القادمة ستكون صعبة بالنسبة لقطاع الصحة، فيما يتوقع الأطباء ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال تلك الفترة.

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في المقابل، يعتقد مسؤولو الصحة في بريطانيا، أنه رغم ذلك الارتفاع في الإصابات، إلا أن المنحنى سيكون مسطحا مقارنة بشهري مارس وأبريل.

ويرجع العلماء ذلك التوقع؛ إلى زيادة المعلومات حول الفيروس وكذلك التطورات الطبية، مثل اكتشاف أن بعض الأدوية يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بكورونا.

علاوة على ذلك، يعتقد المسؤولون أن عمليات الإغلاق والتتبع ومحاصرة الفيروس نجحت في منع تفشي المرض على نطاق أوسع.