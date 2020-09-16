ألمانيا تستثمر 900 مليون دولار من أجل "اللقاح المحلي"

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أنها تقدم ما يصل إلى 750 مليون يورو (892 مليون دولار) لدعم 3 شركات أدوية محلية، تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة التعليم والبحث العلمي، أنيا كارلتشيك، أن الحكومة وافقت بالفعل على تزويد شركتي "بيونتيك"، و" كيورفاك" بمبلغ بمبلغ 375 مليون و230 مليون يورو على التوالي، لتطوير لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.
وأضافت أنه من المتوقع اختتام المحادثات مع شركة ثالثة، وهي"آي دي تي بيولوجيكا" قريبا.
وتعمل الشركة على تطوير لقاح قائم على النواقل، حيث ينقل بروتين فيروس كورونا إلى الخلايا، لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم.
وسيضمن الاتفاق مع الشركات الثلاث، لألمانيا 40 مليون جرعة من اللقاح وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ويأتي هذا بالإضافة إلى اتفاقيات توريد لقاحات أخرى مبرمة من خلال الاتحاد الأوروبي.
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