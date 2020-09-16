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أول رد من السودان على أنباء تجميد حساب سفارته في مدريد

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كشفت وزارة الخارجية السودانية، حقيقة صدور قرار من السلطات الإسبانية، بتجميد حساب سفارة السودان بمدريد، حسبما ورد في تقارير صحفية.

وذكرت الخارجية، في بيان، أن إحدى الصحف المحلية أكدت في تقريرها، اتخاذ السلطات الإسبانية، قرارا، بتجميد حساب سفارة السودان في مدريد، بعد أن اكتشفت عمليات تحويل لمبالغ مالية كبيرة من ذلك الحساب، إلى حسابات في دول أخرى.

وفي هذا الشأن، أوضحت الوزارة، أن سفارة السودان في مدريد، تتحكم بحساب مصرفي واحد، في بنك (ساباديل)، لا يزال مفتوحًا ولم يتم تجميده، بينما تم إغلاق كافة حسابات السفارة المصرفية في سنوات سابقة؛ على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان.

وأشار البيان، إلى أن السفارة لم يكن أمامها سوى فتح ما يسمى (حساب خزنة) بعد التشاور المسبق مع رئاسة الوزارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بما يمكّنها من القيام بمهامها الراتبة.

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وأضاف البيان أن السفارة أو الحكومة لم تتلق أي مذكرة من وزارة الخارجية الإسبانية، تفيد بتجميد الحساب المشار إليه، حسبما أوردت الصحيفة.

وأكدت الوزارة، تواصلها على الفور مع السلطات الإسبانية المختصة عبر سفارة السودان في مدريد؛ للوقوف على الحقائق المتصلة بمزاعم تجميد حساب يتبع لحكومة السودان، حسبما ورد في خبر الصحيفة.

واختتم البيان "كان حريًا بالصحيفة، كما دأبت، التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة لاستكمال المعلومات المتصلة بالموضوع حتى لا تقع في شرك المعلومات غير المؤكدة".

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