جيش الاحتلال: إطلاق 13 قذيفة من غزة تجاه إسرائيل

وقال ادرعي، إن الطائرات الإسرائيلية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة؛ وذلك ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.
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وأوضح أنه تم الهجوم على 10 أهداف، بينها مصنع انتاج أسلحة ومتفجرات، بالإضافة الى مجمع عسكري يستخدم للتدريب والتجارب الصاروخية.
وزعم أن الجيش الإسرائيلي ينظر بخطوة بالغة، إلى أي اعتداء ضد إسرائيل، محملا "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، وما ينطلق منه.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع للمقاومة شمال قطاع غزة.
وذكرت إذاعات فلسطينية محلية، أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان التابع للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.
وأوضحت أن الغارات استهدفت موقعين للمقاومة في بلدة بيت لاهيا، ولم تسفر عن تسجيل أي إصابات، لكنها تسببت في أضرار مادية بالغة.
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