ميركل تبحث هاتفيا مع رئيسى وزراء اليونان وكندا التعاون المشترك

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، سبل تعزيز التعاون المشترك وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفان زايبرت، فى تصريح له، اليوم الأربعاءن إنه تم خلال الاتصال الهاتفى الذى تم مساء أمس الثلاثاء، بين ميركل ورئيس الوزراء اليونانى، مناقشة إمكانية تقديم الرعاية اللازمة للمتضررين فى الجزر اليونانية والذين ستستقبلهم ألمانيا، عد موافقة الحكومة الألمانية أمس على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق فى مخيم للاجئين على جزيرة ليسبوس فى تشريد الآلاف. وعن الاتصال هاتفى بين ميركل ورئيس الوزراء الكندى، أوضح المتحدث أنه تم خلاله بحث إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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