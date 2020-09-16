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قتلى وجرحى في انفجار شمال شرقي أفغانستان

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أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن دوي انفجار كبير شمال شرق أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين.

ونقلت صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية تصريحات المتحدث باسم الشرطة الذي أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 12 شخصا بانفجار استهدف إقليم تخار الواقع شمال شرقي أفغانستان.

وأشار المتحدث في بيانه أن الانفجار وقع مساء أمس الثلاثاء في مدينة كالفجان، حيث قام مجهولون بتركيب عبوة ناسفة على دراجة نارية ووضعها في المنطقة وبعد ساعات وقع الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمتاجر والأسواق في المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية للشرطة، فإن الهدف من الهجوم هو قائد شرطة الطاهر السابق، اللواء خير محمد تيمور ، الذي كان يقود سيارته في المنطقة التي وقع فيها الانفجار ونجا من الهجوم.

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