لمناقشة صفقة الأسرى وأوضاع القطاع.. توقعات بوصول ميلادينوف اليوم لـ غزة

توقعت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، وصول نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وسيلتقي ميلادينوف لدى وصوله غزة، مع قيادة حركة حماس، إلى جانب اطلاعه على الأوضاع في القطاع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملادينوف سيناقش اليوم مع قادة حماس بغزة مسألة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.