حماس تهدد إسرائيل بقصف مباشر على تل أبيب

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم، الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ من غزة هو كلمة قيادة المقاومة الفلسطينية.
وأضافت كتائب القسام: "سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة".
وتابعت: "كان وسيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه".
وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ أثناء قيام طائرات الاحتلال بقصف مواقع المقاومة بغزة.
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