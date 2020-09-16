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حماس تهدد إسرائيل بقصف مباشر على تل أبيب

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قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم، الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ من غزة هو كلمة قيادة المقاومة الفلسطينية.

وأضافت كتائب القسام: "سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة".

وتابعت: "كان وسيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ أثناء قيام طائرات الاحتلال بقصف مواقع المقاومة بغزة.

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