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روسيا تعلق على اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

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علقت روسيا، اليوم الأربعاء، على اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو تأمل في أن يؤدي اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل إلى السلام وعدم الإضرار بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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وأضاف: "إذا أدى ذلك الاتفاق إلى سلام شامل في الشرق الأوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل المشكلة الفلسطينية، فهذا بالطبع جيد".

وكانت الإمارات والبحرين، وقعتا مساء أمس، الثلاثاء، على اتفاق سلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وقال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين ستتبادل السفراء والتعاون في شتى المجالات.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن نصف اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يقول إن الدولتين تلتزمان بتبادل السفراء وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية فور توقيع الاتفا، بينما نص الاتفاق البحريني الإسرائيلي على التزام البلدين بمسار التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ترامب إن الاتفاقين أو "اتفاق إبراهيم" سيسمح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى.

وخلال المراسم، وجه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الشكر إلى بنيامين نتنياهو على موافقته على وقف خطط ضم أراضي الضفة الغربية، حيث أعلن في السابق أن اتفاق السلام لا علاقة له بخطط الضم.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسئولين إسرائيليين وإماراتيين أن واشنطن أعطت الإمارات التزاما بأنها لن تقوم بضم أجزاء من الضفة الغربية حتى عام 2024 على أقل تقدير.

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