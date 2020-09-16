الكويت: رفع مقترح لـ الصحة بحجر وافدي الدول المحظورة داخل البلاد بدلًا من الدول الأخرى

كشف نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي، مدير الإدارة الهندسية، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت المهندس صالح الفداغي عن تقديم مقترح إلى وزارة الصحة الكويتية، بحجر الوافدين القادمين من الـ34 دولة المحظورة، داخل الكويت بدلا من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة هذا المقترح للموافقة عليه من عدمه.

وأوضح الفداغي – في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - أنه يمكن لأي مسافر من الدول الـ34 الممنوعة، البقاء في أي دولة من غير الدول الممنوعة لمدة 14 يوما، ومن ثم يحضر شهادة (PCR) قبل القدوم إلى الكويت.

وأضاف أن الهدف من منع استقبال أي مسافر من هذه الدول، هو قراءات عديدة من قبل وزارة الصحة الكويتية، منها توصيات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وشدة انتشار الفيروس بتلك الدول، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بها.