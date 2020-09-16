نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالتقسيط الميسر 10 سنوات وبدون كفيل لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بالتقسيط الميسر لمدة 10 سنوات بدل من 8 سنوات ويصل التمويل الشخصي إلى 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام و 25 ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص ويتميز بأنه تمويل شخصي بدون كفيل ويوفر ذلك التمويل الشخصي مصرف الراجحي ويعتبر هو من أهم المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط خاصة بالمملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية وأهم ما يميز التمويل بمصرف الراجحي بأنه تمويل شخصي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي ويمكن الآن للمواطنين والمقيمين من الجنسيات الأخرى بدولة الأردن الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي بدون الذهاب إلى المصرف حيث التقديم في خلال دقائق عبر الإنترنت مميزات الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر لدى مصرف الراجحي يتميز بأنه تمويل شخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية ومع أحكام الإسلام ويقوم على أساس بيع السلع أو الأسهم للمستفيدين

يتميز بأنه تمويل شخصي بحد أقصي 50 ألف دينار ويصل إلى ثلاثون ضعف المرتب الشهري للقطاع العام ويصل إلى خمسة وعشرون ضعف المرتب الشهري للقطاع الخاص

يتميز بأنه تمويل شخصي بلا كفيل

يتميز بأنه تأمين تكافلي على الحياة

يتميز التمويل الشخصي بأنه بالتقسيط الميسر ويصل إلى 96 شهر للقطاع العام و84 شهر للقطاع الخاص

يتميز بإمكانية توحيد التزامات المستفيدين في قسط واحد فقط شروط وأحكام الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر لدى مصرف الراجحي يشترط أن لا يقل مدة خدمة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص

يشترط أن لا يقل فترة خدمةالعمل عن 3 أشهر للقطاع العام والقطاع العسكري له مزايا وشروط مختلفة عن باقي القطاعات

يشترط أن لا يقل الدخل الصافي عن 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص المستندات والوثائق المطلوبة للتمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي يشترط عليك تحويل الراتب الشهري بالمصرف

يشترط عليك توفير أثبات هوية الأحوال المدنية

يجب عليك توفير كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور

يشترط عليك توفير قسائم أخر 6 شهور

يجب أن لا يكون للعملاء أي أقساط مستحقة طريقة الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر لدى مصرف الراجحي يشترط عليك الدخول على الموقع الرسمي لدى مصرف الراجحي وتسجيل الدخول علي الموقع الرسمي

عليك بعد ذلك الضغط على طلب التمويل الشخصي ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة لدى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي

بعد ذلك سوف يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض على حسب توافق كافة الشروط والأحكام المطلوبة لدى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تمويل بالتقسيط الميسر 10 سنوات وبدون كفيل لدى مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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