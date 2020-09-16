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حريق جديد في مخيمات اللاجئين باليونان

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أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق جديد، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة باليونان، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد، وفقًا لوكالة "رويترز".

                                       

وقال رجال إطفاء وضباط في الشرطة، إن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

 

وأعلن مسؤول في فرق الإطفاء، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.

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وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، لا يزال سبب الحريق الذي اندلع على مقربة من مركز التسجيل الذي يستضيف حوالى 4700 مهاجر غير معروف. وقال مسؤول في الشرطة اليونانية إن ثلاثة لاجئين محتجزون في إطار التحقيقات.

 

وفي الأسبوع الماضي، دمر حريق أكبر مخيم للاجئين في اليونان على جزيرة ليسبوس، مما شرد أكثر من 12 ألف شخص وأعاد أزمتهم المستمرة منذ فترة طويلة على حدود أوروبا إلى صدارة المناقشات السياسية.

 

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