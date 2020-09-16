رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ”ترهيب” جيرانها

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأربعاء؛ أنقرة من أي محاولة لـ“ترهيب“ جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.
وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي ”نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. وهي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة.. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها“.
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