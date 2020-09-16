بسبب استفزازاتها في المتوسط.. تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية لـ تركيا

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تركيا من أي محاولة لترهيب جيرانها، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وقالت فون دير لاين، في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، إنه لا يوجد مبررات لمحاولات تركيا لاستعداء جيرانها، مؤكدة أنه "بينما نحن قريبون في الخريطة فإن المسافة تتزايد بيننا".

وأكدت تضامن أوروبا الكامل مع اليونان وقبرص في حماية حقوق سيادتها المشروعة.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر، حيث ستهيمن الخلافات الحادة في شرق المتوسط عليها، في الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها وتنقيبها غير المشروع.

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وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائه رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل إن "تركيا لا يزال لديها الوقت - قبل القمة وبعدها - لمواصلة خطوتها للخروج من هذه الأزمة".

وأضاف أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن الحدود البحرية، لكنه بشرط توقفها عن التصعيد في شرق المتوسط، وإنهاء الاستفزازات في المنطقة.

وأضاف أن الدعم الأوروبي لمواجهة تركيا دليل على أن مصالح أثينا على المحك، داعيا لمواصلة الجهود لخفض التصعيد في المتوسط.