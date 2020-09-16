فقدان 12 شخصا عقب غرق قارب في نهر بشمال غرب الهند

أعلنت الشرطة الهندية فقدان 12 شخصا عقب غرق قاربهم في نهر تشامبال في ولاية راجاستان شمال غربي الهند. وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ - أن القارب كان يقل أكثر من 40 شخصا، فيما تم إنقاذ نحو 25 من الركاب بينما تمكن عدد آخر من السباحة إلى البر .. وتواصل فرق الإغاثة البحث عن المفقودين.

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