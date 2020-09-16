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اتفاقات تعاون في أنشطة الشحن بين إسرائيل وموانئ دبي العالمية

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قالت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنهما وقعتا اتفاقات عدة للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

و"دوفرتاور" مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل وهو من مالكي شركة "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات.

وستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"موانئ دبي" احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا وهو بصدد الخصخصة.

وذكرت "دوفرتاور" أنها ستدخل في شراكة أيضا مع "موانئ دبي العالمية" لتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

كما ستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"الأحواض الجافة العالمية-دبي" إبرام شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.

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