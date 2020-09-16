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فنزويلا تسقط طائرة أمريكية تحمل مخدرات في ولاية زوليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الفنزويلي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية تنقل مخدرات، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد.

 

وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، في تغريدة على "تويتر" نشر فيها صورة للطائرة بعد تحطمها: "تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد في ولاية زوليا".

 

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وأضاف أن الجيش الفنزويلي، غالبًا ما يسقط طائرات مجهولة الهوية تستخدمها مافيا المخدرات. وتم إسقاط آخر طائرة من هذا القبيل، في يوليو الماضي، وتبين أنها أيضا تحمل رقم تسجيل أمريكي.

 

وقد سمح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عام 2013، بإسقاط أي طائرة تستخدمها مافيا المخدرات في المجال الجوي للبلاد.

 

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