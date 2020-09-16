أخبار اليمن : شوروية المؤتمر تناقش المستجدات وتدين اتفاقات التطبيع الاماراتية البحرينية مع إسرائيل

شوروية المؤتمر تناقش المستجدات وتدين اتفاقات التطبيع الاماراتية البحرينية مع إسرائيلعقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الأمين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب صباح اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء خصص لمناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

وأشاد الأمين العام المساعد بالجهود التي يبذلها أعضاء الهيئة الشوروية على المستوى المتعلق بأداء عملهم الوطني في إطار المجلس ،او على مستوى التزامهم التنظيمي بتجسيد مواقف المؤتمر وتوجيهات قيادته السياسية والتنظيمية ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبوراس .

وجدد جابر غالب التأكيد على أن فكر المؤتمر قائم على الالتزام بالهوية و الوطنية والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله .

هذا وقد دان الاجتماع اتفاقات التطبيع التي تمت بين الإمارات والبحرين وبين العدو الصهيوني مؤكدا على ما تضمنه موقف المؤتمر الشعبي العام من إدانة واستنكار ورفض لاتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني واعتبار ذلك خيانة لفلسطين وشعبها وقضيته العادلة في تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

كما أطلع الاجتماع على مخرجات اللقاء الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر مؤكدا على أهمية تفعيل العمل التنظيمي للهيئة وانتظام اجتماعاتها .

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .