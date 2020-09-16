الجمهورية تهز عرش إليزابيث.. سلطات باربادوس تعتزم الإطاحة بالملكة البريطانية

تنوي دولة بربادوس، إقالة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، من منصبها كرئيسة لدولة بربادوس بحلول نوفمبر من 2021.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، أعلنت رئيسة الوزراء في بربادوس ميا موتلي عن نية بلادها أن تصبح جمهورية اعتبارا من عام 2021، قائلة إن الوقت قد حان "لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل".

وأضافت ميا قالت: "شعبنا يريد رئيس دولة لبربادوس.. هذا هو بيان نهائي فيما نحن قادرون على تحقيقه".

ولفتت في بيان: "ستتخذ باربادوس الخطوة المنطقية التالية نحو السيادة الكاملة، وستصبح جمهورية بحلول ذلك الوقت، عندما سنحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلالنا.. بعد حصولنا على الاستقلال، قبل أكثر من نصف قرن، لم يعد من الممكن الشك في قدرة بلادنا على ممارسة الحكم الذاتي".

وكانت باربادوس، وهي جزيرة تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي، حصلت على استقلالها عن بريطانيا عام 1966، لكن الملكة إليزابيث لا تزال رئيسة لها.

وفي عام 1998، أوصت لجنة مراجعة الدستور في باربادوس بأن تصبح جمهورية، وفي عام 2015 قال رئيس الوزراء آنذاك فروينديل ستيوارت "علينا الانتقال من نظام ملكي إلى شكل جمهوري في المستقبل القريب جدًا".