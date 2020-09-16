السفارة البريطانية في ليبيا تكشف عن تطور مهم في العملية السياسية

كشفت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تطور مهم في العملية السياسية الليبية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.
وفي وقت سابق، أعربت السفارة عن ترحيبها بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه لا حل في ليبيا إلا سياسيا وطلبت من الجميع وقف التصعيد.
وصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، على تمديد عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا من عدمه.
كما صوت أعضاء مجلس الأمن لصالح تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر.
ووافقت الأمم المتحدة على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا، يقضي بتعيين موفد أممي يساعده منسق، يعينهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
و تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يصادق بضغط من الولايات المتحدة، على تغيير بنيوي لمهمتها في ليبيا سيشمل مستقبلا "موفدا" يساعده "منسق". وأيد 13 بلدا من أعضاء المجلس الـ 15 القرار، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
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