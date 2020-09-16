أردوغان يواصل مسلسل تصفية الجيش.. اعتقال 106 عسكريين بتهمة الانتماء لـ جولن

اعتقلت السلطات التركية، 106 من العسكريين بينهم 82 من العاملين في القوات المسلحة، استمرارا لمسلسل تصفية مؤسسة الجيش الذي بدأه الرئيس رجب طيب أردوغان عقب الانقلاب الفاشل في 2016.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، أصدر الادعاء العام في إسطنبول، أوامر اعتقال بحق 132 عسكريا، 82 منهم كانوا في الخدمة الفعلية، و50 آخرين فصلوا تعسفيا من القوات المسلحة التركية، بزعم انتمائهم لحركة الخدمة.

وأضافت أنه تم اعتقال 106 من العسكريين بهم في العمليات المذكورة، ولا تزال قوات الأمن تلاحق 26 آخرين.

وتزعم حكومة أردوغان أن حركة الخدمة التي يقودها رجل الدين التركي فتح الله جولن تغلغلت في المؤسسات التركية وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به.

ومنذ محاولة الانقلاب في 2016، أطلقت تركيا حملة لاعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل ووقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.