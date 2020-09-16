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الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان

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أحمد جودة - القاهرة - نقذت دولة الإمارات، الكثير من الأعمال الإغاثية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الفيضانات في السودان، ومساعدة المتضررين.

 

وكشف الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، أن الجالية السودانية بدولة الإمارات تتابع الظروف العصيبة التي يعيشها السودان في ظل ما يمر به هذه الأيام من كوارث طبيعية، أدت لهدم 10 آلاف منزل ومبنى، وتضرر أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم، إضافة لوفاة أكثر من 100 فرد.

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‏وفقًا لموقع لـ24، قال الزيلعي: "الجميع يتابع ما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من جهود كبيرة ومشهودة على أرض الواقع استكمالاً لمسيرتها الإنسانية والإغاثية على كافة الأصعدة في مناطق مختلفة من العالم".

 

وأضاف: "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتسيير رحلات جوية ‏تحمل المعونات والمساعدات للمتضررين كما أطلقت حملة "ستعود الحياة للسودان" بدأت في توزيع المساعدات والتخفيف عن المتضررين، كما أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء"، إضافة إلى إطلاق هيئة الأعمال الخيرية بعجمان لحملة مماثلة، إلى جانب زيارة وفد إماراتي السودان مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية لتفقد المواقع المتضررة".

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