الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نقذت دولة الإمارات، الكثير من الأعمال الإغاثية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الفيضانات في السودان، ومساعدة المتضررين.
وكشف الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، أن الجالية السودانية بدولة الإمارات تتابع الظروف العصيبة التي يعيشها السودان في ظل ما يمر به هذه الأيام من كوارث طبيعية، أدت لهدم 10 آلاف منزل ومبنى، وتضرر أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم، إضافة لوفاة أكثر من 100 فرد.
وفقًا لموقع لـ24، قال الزيلعي: "الجميع يتابع ما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من جهود كبيرة ومشهودة على أرض الواقع استكمالاً لمسيرتها الإنسانية والإغاثية على كافة الأصعدة في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف: "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتسيير رحلات جوية تحمل المعونات والمساعدات للمتضررين كما أطلقت حملة "ستعود الحياة للسودان" بدأت في توزيع المساعدات والتخفيف عن المتضررين، كما أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء"، إضافة إلى إطلاق هيئة الأعمال الخيرية بعجمان لحملة مماثلة، إلى جانب زيارة وفد إماراتي السودان مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية لتفقد المواقع المتضررة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإمارات تنفذ أعمال إغاثية لتخفيف حدة آثار الفيضانات بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.