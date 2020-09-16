أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدّة في 8 محافظات

توقعات بهطول امطار متفاوتة الشدّة في 8 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء ؛ وهطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته التنبيهية، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأجواء خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى .

وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ( تعز ، إب ، الضالع ، البيضاء وذمار ؛لآفتاً إلى إمكانية امتدادها إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية للسواحل الغربية خاصة محافظات حجة، المحويت وريمة ؛ وقد تشمل الأمطار أيضاً أجزاء متفرقة من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية.

وتوقع استمرار نشاط الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها بين 15- 35 عقدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ؛محذراً الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.

