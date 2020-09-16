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الشرطة السودانية تعلن ضبط كمية كبيرة من المتفجرات

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أعلنت الشرطة السودانية، في مؤتمر صحفي الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، بحسب مسؤولين.

وقالمدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد علاء الدين محمد عبد الجليل إنه جرى ضبط كمية من المتفجرات، من بينها شحنة مهمة من نترات الأمونيوم.

وأضاف "نترات الأمونيوم متواجدة في السوق المحلي لكن إذا أسيء استخدامها تصبح خطيرة جدا، مثل ما حدث في انفجار بيروت".

وتابع "الإرهابيون يستغلون نترات الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية".

وقال:"آن الأوان لنحفظ هذه البلاد بعد الثورة الكبيرة التي شهدتها".

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