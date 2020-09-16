الارشيف / أخبار عالمية

اندلاع حريق ضخم في ميناء أنكونا الإيطالي دون وقوع إصابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق، الذي اندلع خلال الليل، لكنهم يتوقعون مواصلة العمل طوال اليوم لإخماده بالكامل.

وتسبب الحريق فى عدة انفجارات حيث ظهر عمود طويل من الدخان، فيما لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الحريق، ويعمل المسؤولون على الوقوف على سبب الحريق.

وعلى إثر الحريق، قرر مجلس مدينة أنكونا التابعة لمقاطعة ماركي إغلاق المدارس والجامعات والحدائق والمرافق الرياضية في المدينة، كما نصحت السلطات السكان المحليين بالامتناع عن فتح النوافذ وتجنب التنقلات غير الضرورية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اندلاع حريق ضخم في ميناء أنكونا الإيطالي دون وقوع إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا