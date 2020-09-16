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السفيرة العمانية والقائمة بأعمال السفارة السودانية يشاركان مراسم اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

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شاركت السفيرة العمانية في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة القائمة بأعمال السفارة السودانية مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ونشرت قناة "كان" العبرية، بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم توقيع أمس داخل البيت الأبيض.

 

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ولفتت القناة العبرية، إلى أنه في الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية والتطبيع وتبادل السفراء والسفارات، والتعاون في المجالات الاقتصادية.

 

وأشارت إلى أن الاتفاق مع البحرين، تضمن جهود مشتركة للتوصل إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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