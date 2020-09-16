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الصين تهنئ رئيس وزراء اليابان الجديد وتؤكد أن العلاقات المستقرة مهمة للشعبين والعالم

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 هنأت الصين اليوم /الأربعاء/ "يوشيهيدي سوجا" بمناسبة تنصيبه رئيسا لوزراء اليابان خلفا للمستقيل "شينزو آبي"، مؤكدة أن العلاقات الصينية اليابانية المستقرة والتعاونية تتفق مع المصالح الجوهرية للشعبين وتوقعات المجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم- "لاحظنا أن رئيس الوزراء الياباني قال مرارا إنه يريد بناء علاقات دبلوماسية مستقرة مع الصين والدول المجاورة الأخرى.. وإن الصين ترحب بذلك".

وأضاف بين أن "الصين واليابان، جارتان ودولتان مهمتان في آسيا والعالم، وإن العلاقات الصينية اليابانية المستقرة وطويلة الأجل والودية والتعاونية تتفق مع المصالح الجوهرية للشعبين والتوقعات العريضة للمجتمع الدولي".

وتابع بين أن "الصين ترغب في العمل مع الحكومة اليابانية الجديدة للتمسك بالمباديء المنصوص عليها في الوثائق السياسية الأربعة بين الصين واليابان، وتعزيز العلاقات الصينية اليابانية بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جديدة وأكبر باستمرار".

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