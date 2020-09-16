نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من سوريا على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الأسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت السلطات السورية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول عزمه قتل نظيره السوري بشار الأسد.، واصفة النظام الأمريكي بأنه "أرعن" ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق".

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن تصريحات ترامب، حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

وأكد مصدر رسمي في الخارجية السورية، أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة"، وفقًا لوكالة سانا.

وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الثلاثاء، بأنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق".

Advertisements

وقال "ترامب"، أيضًا، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017.

ويستضيف الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض وفودا من الإمارات والبحرين وإسرائيل، للتوقيع على اتفاقات سلام.

وقال ترامب في هذا السياق، إن كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.