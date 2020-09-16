أمريكا تسجل 36 ألفا و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا





قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و606 آلاف و293 حالة على الأقل، عقب تسجيل 36 ألفا و985 حالة إصابة جديدة، بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

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