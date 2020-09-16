أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن إدخال تعديل في قواعد دخول البلاد يخص المواطنين الأجانب الذين لديهم أقارب روس.
وأكد ميشوستين أثناء اجتماع حكومي عقده اليوم الأربعاء أن هذا التعديل سيسهل عملية منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الذين لديهم أفراد قريبون في عائلتهم يحملون الجنسية الروسية، موضحا أن المقصودين بأفراد العائلة القريبون هم الأزواج والوالدان والأولاد والإخوة والأخوات والأجداد والأحفاد.
وقال ميشوستين إن هؤلاء المواطنين الأجانب سيتاح لهم الحصول على تأشيرة خاصة طويلة الأمد تصل مدتها إلى عام بناء على طلب من عضو عائلتهم الروسي.
كما قررت السلطات الروسية إسقاط بند يلزم المواطنين الأجانب بمغادرة البلاد كل ثلاثة أشهر بغية تجديد تأشيرتهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر روسيا تسهل قواعد دخول الأجانب ممن لديهم أقارب روس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.