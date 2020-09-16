عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن نتنياهو والوفد المرافق له سيعود من واشنطن إلى إسرائيل في مخطط مخفف يشمل خمسة أيام فقط من العزل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يمثل خلافًا للمبادئ التوجيهية التي تنص على 14 يومًا من العزل للعائدين من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن أعضاء الوفد حاولوا الحصول على إعفاء كامل من العزل، لكن أصرت وزارة الصحة على بقاء أعضاء الوفد في العزل لمدة خمسة أيام.

وقال مصدر في مكتب وزير الصحة: "كانت هناك بعض الصراخ والاعتراض لكن الجميع سيجلسون في منازلهم حتى يوم الاثنين".

كما انتقد مسؤول في نظام الرعاية الصحية بشدة سلوك الوفد في حفل توقيع اتفاقيات السلام في البيت الأبيض، على عكس التوصيات التي تعهد بها مكتب رئيس الوزراء عندما غادر إلى الولايات المتحدة.

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وأوضح أن الوفد لم يراعي قواعد التباعد الاجتماعي خلال الحفل.

وصرح المسؤول ل "هآرتس" بأن تصرف الوفد كان "خطأ فادحا".

وأوضح أن ما جرى يبعث برسالة سيئة للغاية إلى المواطنين الذين تطالبهم الدولة بالالتزام بقواعد المسافة.

ونوه المسؤول أن كان عليهم جميعا أن يدخلوا في العزل الانفرادي لمدة أسبوعين بعد عودتهم ، ولو لأسباب تتعلق بالظهور العام.