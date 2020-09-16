بمجرد انتهاء الاستفزازت التركية.. اليونان تعلن بدء المحادثات مع أنقرة

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان ستبدأ محادثات مع تركيا بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط ​​بمجرد توقف الاستفزازات التركية.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية، قال ميتسوتاكيس، خلال اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي الذي يزور أثينا: "(بلدنا) يمكنه ويريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه، في شرق البحر الأبيض المتوسط، على أساس القانون الدولي ولكن "ليس تحت التهديدات"".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على التفاوض لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط.

قالت تركيا إنها تدعم مبادرة الناتو وأن المحادثات لا تتعلق بحل القضايا الثنائية، بل تتعلق بالإجراءات التي اتخذها جيش البلدين حتى الآن.

وتعليقا على بيان الناتو، قال دبلوماسيون يونانيون إن شرط الحوار هو رفض تركيا إثارة استفزازات في المنطقة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن تركيا تواصل سلوكها الاستفزازي في شرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، بعد لقاء رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بالقصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء لإجراء محادثات.

وأضاف أناستاسيادس أن قبرص مستعدة للدخول في حوار مع تركيا لحل الخلافات ولكن ليس تحت التهديدات والاستفزازات التي تفعلها أنقرة.