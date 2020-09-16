الإجمالي يقترب من 97 ألف حالة.. الكويت تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

سجلت الكويت اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96999 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 571 حالة.

أعلنت وزارة الصحة شفاء 968 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 87187 حالة.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 93 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9241 حالة.