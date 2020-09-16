السر في "آلية الزناد".. روحاني يكشف عن هزيمة فاضحة تلحق بـ أمريكا خلال أيام

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن هزيمة فاضحة كبيرة تلحق بـأمريكا في مستهل الأسبوع المقبل، مقدما التهاني والمباركات للشعب الإيراني بهذه المناسبة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في إشارة إلى اقتراب الموعد النهائي لاستخدام "آلية الزناد" لإعادة الحظر على إيران، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد هزيمة فاضحة يومي السبت والأحد القادمين و"انتصارًا عظيمًا للشعب الإيراني" على حد قوله.

وتابع روحاني قائلا: "على أمريكا انتظار الهزيمة القادمة والفشل في تطبيق آلية الزناد لأن العالم كله يعلم أن هذه الآلية تخص الأعضاء الموقعين على الاتفاق النووي، أما أمريكا فقد خانت الاتفاق وخرجت منه ووصفته بكل ما هو سيئ، كما حثت الأعضاء الآخرين على الخروج منه، وبالتالي فإنها لا تمتلك الصلاحية لتفعيل آلية الزناد".

واعتبر الرئيس الإيراني أن يومي السبت والأحد القادمين يمثلان نصرا كبيرا لإيران وهزيمة فاضحة لأمريكا، مشيرا إلى أن القنوات التي تعمل ضد إيران في الخارج لم تنطق بالحقيقة ولم تقل أن أمريكا أطلقت مزاعمها بتفعيل آلية الزناد وانتظرت شهرا لكنها لم تستطع حتى البدء بإطلاق هذه الآلية.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد باتت أمريكا معزولة ولم تقف معها إلا الأذناب ومن بينهم الكيان الصهيوني اللامشروع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 30 يومًا لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد 20 سبتمبر.

وتفرض "آلية الزناد"، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.