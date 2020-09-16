نشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم الأربعاء معطيات جديدة عن عدد سكان إسرائيل في العام الماضي.
وبمناسبة رأس السنة اليهودية، أفاد المكتب أن عدد سكان إسرائيل يبلغ حوالي 9.246 مليون نسمة بزيادة 150 ألف إسرائيلي عن العام الماضي ومعدل نمو سكاني يبلغ 1.6٪.
وأوضح أن 74٪ من سكان البلاد هم من اليهود وعددهم 6841 مليون.
وأشار إلى أن حوالي 1.946 مليون مواطن عربي يقطنون في إسرائيل، ويشكلون 21٪ من سكان الدولة، وأن هناك نسبة 5٪ أي حوالي 459000 شخص يعتبرون كأجانب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كم يبلغ عدد سكان إسرائيل في 2020؟ الإحصاء الإسرائيلي يكشف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.