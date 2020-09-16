كم يبلغ عدد سكان إسرائيل في 2020؟ الإحصاء الإسرائيلي يكشف

نشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم الأربعاء معطيات جديدة عن عدد سكان إسرائيل في العام الماضي.

وبمناسبة رأس السنة اليهودية، أفاد المكتب أن عدد سكان إسرائيل يبلغ حوالي 9.246 مليون نسمة بزيادة 150 ألف إسرائيلي عن العام الماضي ومعدل نمو سكاني يبلغ 1.6٪.

وأوضح أن 74٪ من سكان البلاد هم من اليهود وعددهم 6841 مليون.

وأشار إلى أن حوالي 1.946 مليون مواطن عربي يقطنون في إسرائيل، ويشكلون 21٪ من سكان الدولة، وأن هناك نسبة 5٪ أي حوالي 459000 شخص يعتبرون كأجانب.