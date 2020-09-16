صفقة الرشاوي.. ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء بين أمين الفيفا السابق وأمير قطر

اعترف رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، اليوم الأربعاء بأنه رتب لقاء بين أمير قطر تميم بن حمد والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقًا لـ"العربية".

ووجه الإدعاء العام السويسري لـ الخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالكه خلال اجتماع في مقر "بي إن سبورت" القطرية في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر 2013 للحصول على حقوق البث.

ويواجه الخليفي تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة.

وتبيّن خلال جلسة أمس، أن فالكه والخليفي سافرا على متن نفس الرحلة إلى الدوحة للقاء أمير قطر، وذلك يوم 1 سبتمبر 2013.