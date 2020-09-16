نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومة بربادوس تعلن عزل الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حكومة دولة بربادوس، عزمها عزل الملكة إليزابيث من رئاسة دولتها وتصبح جمهورية.

وقالت حكومة الدولة الجزرية الكاريبية "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل."

ويهدف القرار إلى استكمال العملية في الوقت المناسب للذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال عن بريطانيا، في نوفمبر 2021.

وذكر خطاب كتبته رئيسة الوزراء ميا موتلي إن بربادوس يريدون رئيس دولة بربادوسي.

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وعلق قصر باكنجهام إن الأمر يتعلق بحكومة وشعب بربادوس.

وقال مصدر في قصر باكنغهام إن الفكرة "لم تكن مفاجئة" و"تمت مناقشتها وتحدث عنها علنا ​​مرات عديدة"، حسبما قال مراسل بي بي سي الملكي جوني ديمون.

جاء البيان في إطار خطاب العرش الذي يوجز سياسات وبرامج الحكومة قبيل الدورة الجديدة للبرلمان.

