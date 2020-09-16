نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكومة بربادوس تعلن عزل الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة في المقال التالي
وقالت حكومة الدولة الجزرية الكاريبية "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل."
ويهدف القرار إلى استكمال العملية في الوقت المناسب للذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال عن بريطانيا، في نوفمبر 2021.
وذكر خطاب كتبته رئيسة الوزراء ميا موتلي إن بربادوس يريدون رئيس دولة بربادوسي.
وعلق قصر باكنجهام إن الأمر يتعلق بحكومة وشعب بربادوس.
وقال مصدر في قصر باكنغهام إن الفكرة "لم تكن مفاجئة" و"تمت مناقشتها وتحدث عنها علنا مرات عديدة"، حسبما قال مراسل بي بي سي الملكي جوني ديمون.
جاء البيان في إطار خطاب العرش الذي يوجز سياسات وبرامج الحكومة قبيل الدورة الجديدة للبرلمان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حكومة بربادوس تعلن عزل الملكة إليزابيث من رئاسة الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.