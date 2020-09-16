عودة الحق لأصحابه.. العراق يسلم الكويت رفات ٢١ كويتيًا

تمكنت السلطات العراقية من العثور علي رفات 21 كويتيا في محافظة المثنى العراقية حيث تم تسليمهم الي الدولة الكويتية بمشاركة السفارة العراقية في الكويت.

وشارك من الجانب العراقي اللواء حازم الفريجي ممثل وزارة الدفاع العراقية، ومن الجانب الكويتي حضر ربيع العدساني ممثل وزارة الخارجية الكويتية وفق ماذكرته وزارة الخارجية العراقية في بيانها اليوم.

كما جرت المراسم بحضور مكتب الصليب الأحمر في دولة الكويت.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية ان بلادها تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لغرض إنهائه، وطي هذه الصفحة الإنسانية المؤلمة.