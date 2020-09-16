استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بصاروخ وإطلاق صافرات الإنذار

أطلقت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد صافرات الإنذار، وذك عقب استهدافها بصواريخ كاتيوشا. وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت أمس أن انفجارا وقع قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. فيما قالت وسائل إعلام روسية إن الانفجار الذي وقع غرب العاصمة العراقية استهدف دبلوماسيين غربيين. وكانت منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، تمكنت من إسقاط صاروخين، استهدفا محيطها في الساعات الأولى من صباح أمس.

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